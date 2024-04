Aterro-lixeira | Associação defende separação de resíduos

A Sociedade para a Protecção dos Golfinhos de Hong Kong defende que Macau pode apostar num posto de separação de resíduos como alternativa ao aterro-lixeira, que o Governo insiste em construir junto às praias do território.

De acordo com a informação publicada pela associação na rede social Facebook, a ideia de um posto de separação de resíduos foi apontada como viável por uma empresa do Interior, que construiu postos semelhantes em locais como Jilin, Pequim e Liaoning. A identidade da companhia não foi revelada.

A associação defende que a alternativa tem várias vantagens para o território, a nível do impacto ambiental, protecção dos golfinhos brancos e de uma melhor utilização dos recursos públicos.

Segundo as contas apresentadas, a construção de quatro estações de separação de resíduos vai ocupar cerca de 1,6 hectares, que contrastam com os 200 hectares do futuro aterro à frente das praias. Para se ter uma ideia da dimensão do futuro aterro, a área da chamada “ilha ecológica” é equivalente a dois campus da Universidade de Macau em Hengqin.

Além disso, a associação aponta que o aterro-lixeira vai custar 15,6 mil milhões de patacas, enquanto as quatro estações de separação de resíduos, em conjunto, teriam um custo de 13,2 milhões de patacas.