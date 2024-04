Criado programa de empreendedores para a Rua das Estalagens

Foi anunciado na segunda-feira um programa de captação de empreendedores no âmbito do projecto de revitalização da Rua das Estalagens, desenvolvido pelo Instituto Cultural (IC) em parceria com a Sands China e a Associação Comercial de Macau.

Os empresários candidatos devem submeter um plano de negócio com um capital social não inferior a 300 mil patacas, sendo que as melhores ideias serão depois escolhidas por um júri. A Sands China dará um apoio de 50 por cento, até um máximo de um milhão de patacas, aos projectos vencedores.

A ideia do programa é, segundo um comunicado da operadora de jogo, “incentivar os empresários a criar empresas que revitalizem a economia de bairro”, bem como “melhorar a oferta em termos de turismo cultural na cidade e trazer vitalidade aos bairros antigos”.

A iniciativa nasce de um programa criado pela Sands China em 2017 destinado ao apoio e formação às pequenas e médias empresas, o “F.I.T.”, tendo sido criado posteriormente o Centro de Incubação da Sands Resorts que dá apoio a “empresas locais inovadoras com potencial de desenvolvimento”. A presidente do IC, Deland Leong Wai Man, referiu na segunda-feira que o programa “incentiva as empresas locais a darem largas à sua criatividade e a criarem projectos culturais e turísticos inovadores, estimulando assim a economia local”.

Sessões de apoio

As candidaturas de empreendedores devem ser feitas até ao dia 31 de Maio, sendo que será organizada uma sessão de informação sobre empreendedorismo e negócios no dia 17 de Abril, onde o programa para a Rua das Estalagens será apresentado detalhadamente aos potenciais interessados.

Será organizado também o “Dia Aberto na Rua das Estalagens” nos dias 20 e 21 deste mês para que os interessados possam conhecer a rua e as lojas disponíveis para arrendar. No dia 6 de Maio a Sands China promove ainda dois cursos gratuitos sobre “A Composição de um Plano de Negócios” e “Ferramentas de Apresentação [de um plano de negócios]”.