Jogo | Receitas com subida anual de 53,1 por cento em Março

Dados oficiais da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos mostram que as receitas do jogo continuam numa tendência de subida: em Março cresceram, em termos anuais, mais 53,1 por cento. Entretanto, durante os três dias do período da Páscoa, entraram em Macau diariamente mais de 100 mil turistas

As receitas do jogo subiram 53,1 por cento em Março, em comparação com igual mês do ano passado, foi ontem anunciado. Os casinos arrecadaram 19,5 mil milhões de patacas em Março contra 12,7 mil milhões de patacas no mesmo mês de 2023, de acordo com dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros três meses deste ano registaram um aumento de 65,5 por cento em relação ao ano anterior, com um total de 53,3 mil milhões de patacas, contra as 34,6 mil milhões de patacas registadas entre Janeiro e Março de 2023. Macau fechou o ano passado com receitas totais de 183,1 mil milhões de patacas, quatro vezes mais do que em 2022, depois de em Janeiro ter levantado todas as restrições à entrada de turistas, que vigoraram durante quase três anos, devido à pandemia de covid-19.

Ovos da Páscoa

Entretanto, terminado o período das mini-férias da Páscoa, o sector do turismo no território registou também números animadores. Dados divulgados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) mostram que o número de turistas entrados em Macau neste domingo ultrapassou pelo terceiro dia consecutivo os 100 mil. Até às 24 horas de domingo entraram pelos postos fronteiriços do território 103.043 visitantes, segundo dados divulgados pelo CPSP. Por sua vez, no mesmo período, o número de saídas foi de 113.482.

Nos primeiros três dias dos feriados da Páscoa entraram no território 330.447 visitantes, uma média diária de 110.149 turistas. Trata-se de números acima dos 100 mil visitantes por dia previstos pela directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes.