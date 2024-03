Escolas | Pedido aumento de subsídio de escolaridade gratuita

A deputada Song Pek Kei defende o aumento do subsídio de escolaridade gratuita pago às escolas. A ideia foi apresentada pela deputada numa interpelação escrita, e justificada com o facto de o valor não ser actualizado desde 2020, além de haver a previsão de que as receitas do Executivo aumentem ao longo deste ano.

O montante do subsídio depende do número de alunos matriculados em cada turma nas escolas do ensino não superior. Song mostrou-se igualmente preocupada com a disparidade de critérios. Segundo a deputada ligada à comunidade de Fujian, as escolas que integram a rede gratuita recebem poucos subsídios e ainda têm limites mais rigorosos ao nível da proporção de professores por número de alunos.

Contudo, as escolas fora da rede, recebem apoios semelhantes, mas não têm tantas restrições, podendo ter menos professores nas turmas maiores. A deputada defende assim que o Governo deve impor as mesmas exigências nos dois tipos de escolas.