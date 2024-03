AL | Chefe do Executivo no hemiciclo 16 de Abril

No dia 16 de Abril, o Chefe do Executivo vai à Assembleia Legislativa responder às perguntas enviadas previamente pelos deputados, de acordo com o anúncio feito ontem pelo Gabinete de Comunicação Social.

Segundo o GCS, a ida ao hemiciclo tem como objectivo “reforçar a comunicação com os deputados” para “que haja uma melhor compreensão, por parte da população, sobre os trabalhos desenvolvidos pelo governo”.

A sessão está agendada para as 15h e deverá terminar por volta das 18h, como habitualmente acontece. As questões devem versar as Linhas de Acção Governativa, e a sessão deverá ser transmitida nas plataformas online do Governo.