UM | Apresentada edição anotada d’Os Lusíadas

Foi ontem apresentada, na Universidade de Macau (UM), a edição anotada d’Os Lusíadas, do poeta português Luís de Camões, a fim de comemorar os 500 anos do seu nascimento. Segundo um comunicado da UM, esta edição inclui ainda aquela que é considerada a primeira biografia do poeta, da autoria de Pedro de Mariz. Recorde-se que esta versão anotada que agora é reeditada foi adquirida recentemente pela UM, que apenas tinha uma versão de 2003.

Citado por um comunicado, Rui Martins, vice-reitor da UM, disse que “a aquisição deste precioso livro raro irá engrandecer ainda mais a coleção da biblioteca da UM”, além de constituir “um valioso recurso de investigação” e uma “mais-valia para o intercâmbio académico e cultural entre a UM, outras instituições de ensino superior e as comunidades chinesa e portuguesa”.

Luís de Camões é considerado uma das figuras mais importantes da literatura portuguesa e aclamado como uma voz importante no mundo da literatura épica. A obra retrata os feitos do navegador português Vasco da Gama na abertura do caminho marítimo para a Índia e exalta o corajoso espírito pioneiro da nação portuguesa na época dos Descobrimentos.

A cerimónia de lançamento contou ainda com a presença de dois académicos portugueses, José Francisco Rodrigues e Helena Carvalhão Buescu, que orientaram dois seminários. Helena Carvalhão Buescu “referiu que Luís de Camões é o maior nome da literatura portuguesa”, tendo sugerido a criação de um Centro de Estudos Camonianos na UM.