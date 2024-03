Fórum Macau | Conferência Ministerial realiza-se a 21 e 22 de Abril

A Conferência Ministerial do Fórum Macau vai realizar-se entre 21 e 22 de Abril, de acordo com informação divulgada ontem pela TDM – Rádio Macau. A conferência vai juntar na RAEM as delegações de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e China.

Nesta altura, é possível que algumas delegações lusófonas que participam na Conferência Ministerial sejam chefiadas pelos próprios chefes de governo. Também a convite do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM) vão estar em Macau delegações de empresários que integram o Fórum Macau. No dia 26 deste mês, realiza-se a Reunião Ordinária do Fórum Macau e, no dia 27, a reunião de Alto Nível onde será aprovado o Plano de Acção para a Conferência Ministerial.