Automóveis | Xiaomi vai lançar o seu primeiro carro eléctrico

O fabricante chinês de produtos electrónicos Xiaomi, que há anos prepara a sua entrada no sector automóvel, anunciou ontem que vai comercializar o seu primeiro carro eléctrico a partir do final de Março. Xiaomi, o terceiro fabricante mundial de telemóveis, também produz dispositivos com ecrã táctil, relógios conectados, auscultadores, trotinetas e motocicletas.

O grupo, que tem sede em Pequim, anunciou em 2021 que iria apostar nos veículos eléctricos, um segmento altamente cobiçado no qual várias marcas chinesas se estão a afirmar a nível mundial. “A Xiaomi SU7 vai ser lançada oficialmente a 28 de Março”, escreveu o presidente executivo da Xiaomi, Lei Jun, na rede social chinesa Weibo. O anúncio foi acompanhado de uma foto do veículo, mostrado pela primeira vez à imprensa em Dezembro.

Ao meio-dia de ontem, a cotação das acções da Xiaomi tinha disparado quase 10 por cento na Bolsa de Valores de Hong Kong. O SU7 é produzido pelo fabricante local BAIC, com a Xiaomi a fornecer programas e componentes electrónicos para o veículo.

As baterias do SU7 são fornecidas pela BYD, o principal fabricante de veículos eléctricos da China, e pela CATL, outro grupo chinês líder na produção de baterias. As baterias têm uma autonomia de até 800 quilómetros. A Xiaomi tem grandes ambições no sector automóvel.

“O objectivo é tornar-se um dos cinco maiores fabricantes do mundo, após 15-20 anos de trabalho árduo”, afirmou Lei Jun, em Dezembro. Nos últimos anos, dezenas de marcas locais, como a Xiaomi, entraram no mercado dos veículos eléctricos, onde os fabricantes estrangeiros têm tido dificuldade em adaptar-se.

Fundada em 2010, a Xiaomi teve uma ascensão meteórica ao oferecer dispositivos topo de gama a preços acessíveis, inicialmente vendendo-os directamente ‘online’.