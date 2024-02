Teatro Dom Pedro V | “Noites de Fado” regressam na sexta-feira

O Instituto Cultural volta a organizar os concertos “Noites de Fado” no Teatro Dom Pedro V a partir de sexta-feira. Os espectáculos vão encher de música a histórica sala todas as sextas-férias, sábados e domingos até ao dia 24 de Março, sempre entre as 19h e as 20h, num total de 12 apresentações.

Para estes concertos, foram convidados os fadistas portugueses Tiago Correia e Bárbara Santos que se apresentarão a solo e também em dueto

Além disso, a partir das 18h, em jeito de preparação para os concertos, os espectadores podem saborear petiscos e bebidas típicas portuguesas e apreciar concertos de artistas locais “que interpretarão temas instrumentais de música ligeira em guitarra portuguesa, guitarra clássica, violino, piano digital, clarinete, yangqin e saxofone. Na galeria do Teatro também estará patente uma exposição sobre a história e evolução do Fado ao longo dos tempos.

Os bilhetes custam 200 patacas, com direito a uma bebida. Portadores de BIR, de cartão de professor de Macau, cartão de estudante, cartão de idoso e registo de avaliação da deficiência têm um desconto de 20 por cento.