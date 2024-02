Abandono | Mãe e filha encontradas mortas ao fim de um ano

Duas mulheres foram encontradas mortas em casa, na quarta-feira, de acordo com a informação divulgada pela Polícia Judiciária (PJ). Segundo os detalhes revelados, a descoberta ocorreu na península, na Estrada do Cemitério. As autoridades acreditam que um dos corpos das mulheres estava em decomposição há pelo menos um ano.

De acordo com o comunicado da polícia, as autoridades foram alertadas para a situação, dado que a renda não era paga há meses e as mulheres não eram vistas pelos vizinhos há muito tempo. A identidade do senhorio não foi revelada, nem se o aluguer era de uma instituição pública.

A porta do apartamento teve de ser aberta por um serralheiro, após as tentativas infrutíferas para que alguém a abrisse.

As idades das mulheres não foram reveladas sabendo-se apenas que a mulher mais velha era idosa e que a filha seria de “meia-idade”.

No interior da casa, as autoridades depararam-se com um cenário dantesco dentro do quarto. Em relação à mulher mais velha, o comunicado indica que o corpo já só era constituído por ossos, pelo que se acredita que passou mais de um ano após a morte.

No que diz respeito à filha, o corpo encontrava-se num estado de decomposição menos adiantado, com as autoridades a calcularem, com base nas análises preliminares, que a morte terá acontecido há volta de um ano.

Sem suspeitas

As autoridades indicaram também que no local “não havia sinais de roubo, nem de luta, assim como também não foram encontrados objectos suspeitos” que pudessem ter sido utilizados para cometer eventuais homicídios.

Face a estas circunstâncias, o caso foi “temporariamente classificado como descoberta de cadáver”. As causas das mortes só vão ser determinadas mais tarde, com os exames forenses.

Também de acordo com Polícia Judiciária, o caso foi encaminhado para o departamento de investigação criminal.