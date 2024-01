Hong Kong | Polícia detém 219 pessoas em operação contra fraude e burla

Entre 8 e 21 deste mês, as autoridades lançaram um forte ataque contra actividades fraudulentas e de branqueamento de capitais que afectam o território da RAEHK

A polícia de Hong Kong anunciou ontem uma operação que levou à detenção de 219 pessoas acusadas de lançarem vários esquemas fraudulentos na região semiautónoma chinesa. O inspector-chefe da Unidade Regional de Delinquência, Lam Ka-ching, disse que a operação, que ocorreu entre 8 e 21 de Janeiro, revelou uma “preocupante proliferação de práticas enganosas que afectam cidadãos incautos”.

De acordo com a imprensa local, Lam destacou a “natureza alarmante” deste tipo de actividade e sublinhou que a fraude representa actualmente quase 45 por cento de todos os crimes cometidos em Hong Kong. A operação identificou 146 alegados casos de fraude e branqueamento de capitais, abrangendo uma ampla gama de métodos de fraude, incluindo fraudes em compras ‘online’, fraudes em investimentos, roubo de identidade, fraudes telefónicas ou falsas ofertas de emprego.

Lam adiantou que a operação, que contou com a colaboração de quatro distritos policiais, evidenciou o “carácter indiscriminado” das fraudes, de que têm sido vítimas cidadãos de diversas profissões, desde contabilistas e auditores a juristas, estudantes e donas de casa.

Entre as vítimas está um engenheiro informático de 36 anos que perdeu um total de 19 milhões de dólares de Hong Kong num alegado esquema de investimento ‘online’.

Outro caso notável, foi o de um vendedor de legumes que perdeu todas as suas poupanças, 12 milhões de dólares de Hong Kong, para um suposto funcionário público da China continental que o coagiu, ameaçando a família do homem de 70 anos.

Cuidado com simulações

O inspector-chefe do Gabinete Regional de Prevenção do Crime de Hong Kong, Woo Man-yee, instou o público a permanecer alerta perante chamadas não solicitadas e a verificar pedidos de dinheiro através dos canais oficiais. Além disso, a operação também sublinhou o papel das chamadas “contas mulas”, pessoas que permitem o uso de contas bancárias em seu nome, em troca de quantias insignificantes.

De acordo com as autoridades, os titulares destas contas, que em muitos casos acabam por ser acusados em processos criminais, são cruciais para que os burlões possam levar a cabo os seus planos. Num dos casos, uma “mula” recebeu dois mil dólares de Hong Kong em troca do controlo de uma conta bancária, mas acabou por ser condenada a mais de dois anos de prisão por branqueamento de capitais, enquanto os autores da fraude continuam em liberdade.

O branqueamento de capitais na antiga colónia britânica é punível com uma pena de prisão até 14 anos e uma multa de cinco milhões de dólares de Hong Kong. Em Novembro, a polícia da região deteve 232 pessoas numa outra operação, lançada após 265 queixas de 328 vítimas, com idades compreendidas entre os 19 e os 80 anos, que sofreram perdas de mais de 180 milhões de dólares de Hong Kong.