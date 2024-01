Regulador financeiro de HK denuncia vídeo falso que promove investimento

Hong Kong denunciou a circulação de um vídeo falso que usa tecnologia de inteligência artificial (IA) para colocar o regulador financeiro da região chinesa a promover um suposto investimento.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA, na sigla em inglês) instou o público “a permanecer vigilante” em relação a um vídeo, que “supostamente seria uma entrevista à imprensa” com o presidente da instituição, Eddie Yue Wai-man, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira à noite.

O regulador financeiro do território sublinhou que “o conteúdo e os comentários” do vídeo “são todos falsos”. A HKMA acrescentou que “o público deve ignorar qualquer informação divulgada em sites suspeitos ou páginas de redes sociais”. O comunicado referiu ainda que o caso foi comunicado à polícia de Hong Kong.

Tempos modernos

No final de Dezembro, também o chefe do Governo de Singapura denunciou a circulação de vídeos falsos que usam tecnologia de IA para colocar Lee Hsien Loong a promover supostas plataformas de investimento em criptomoedas.

“Esta é a época dos embustes! Recentemente, têm surgido vários vídeos e áudios ultra-falsos ‘deepfake’ [de grande sofisticação] de mim a fingir que estou a promover esquemas de criptomoedas”, denunciou o primeiro-ministro, na rede social Facebook.

“O vice-primeiro-ministro Lawrence Wong também tem sido alvo destas fraudes, que utilizam tecnologia de IA para replicar as nossas vozes e imagens, transformando conteúdos reais obtidos em eventos oficiais em vídeos totalmente falsos, mas muito convincentes, fingindo que dizemos coisas que nunca dissemos”, acrescentou Lee.

O líder da cidade-Estado anexou ao comentário um dos vídeos, que usa como base uma entrevista dada em Março ao CGTN, o canal internacional da televisão estatal chinesa CCTV.

O vídeo replica a voz de Lee, que parece dizer “os algoritmos que utilizam a tecnologia da mecânica quântica analisam as tendências do mercado, tomam decisões estratégicas de investimento (…). É essencialmente um comércio passivo de criptomoedas com uma taxa de sucesso impressionante”.

De acordo com a televisão de Singapura Channel News Asia, o vídeo alega que a suposta plataforma de investimento é autorizada pelas autoridades do país e inclui uma ligação para os potenciais utilizadores. Lawrence Wong também tinha denunciado, a 11 de Dezembro, um vídeo falso em que alegadamente promovia produtos de investimento. “Há conteúdos ‘deepfake’ em que eu apoio produtos comerciais”, lamentou o vice-primeiro-ministro.