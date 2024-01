PJ | Detido por burla de 450 mil HKD

Um homem foi detido depois de ter burlado outro em 450 mil dólares de Hong Kong (HKD), numa troca de dinheiro. O caso foi revelado ontem pela Polícia Judiciária (PJ). O detido tem cerca de 20 anos.

Segundo o relato das autoridades, o caso ocorreu no domingo, quando o suspeito combinou uma troca de dinheiro pelas redes sociais com a vítima. De acordo com o combinado entre os dois cidadãos do Interior, o suspeito recebia fichas de jogo no valor de 450 mil dólares de Hong Kong, e mais tarde transferiria a quantia para a conta do outro homem, através de transferência electrónica.

Contudo, como após o encontro a transferência electrónica demorou várias horas, a vítima acabou por voltar a contactar o suspeito para pedir explicações. A resposta foi que o dinheiro tinha sido todo perdido no jogo, pelo que não iria ser realizada qualquer transferência. A situação levou a vítima a apresentar queixa e o homem foi detido ainda no mesmo dia, por volta das 10h.

Quando questionado pela Polícia Judiciária, o suspeito recusou ter cometido qualquer crime, afirmou estar inocente e que a alegada vítima lhe tinha dado o dinheiro para jogar, sem qualquer outra condição. O caso foi transferido para o MP. O homem está indiciado do crime de burla.