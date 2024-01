Irão | Pequim condena ataque terrorista e apoia Teerão

A diplomacia chinesa manifestou ontem “profundo choque” pelo ataque bombista que deixou pelo menos 84 mortos e mais de 140 feridos no Irão, garantindo que apoiará os “esforços” de Teerão na “salvaguarda da segurança e estabilidade”.

“Estamos profundamente chocados com o ataque terrorista ocorrido na cidade de Kerman, no sudeste do Irão, que causou um grande número de vítimas. Expressamos as nossas condolências aos feridos e às famílias das vítimas”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

Wang disse que a China se opõe ao terrorismo “em todas as suas formas” e “condena firmemente os atos terroristas”. “Também apoiamos os esforços do Irão para salvaguardar a sua segurança e estabilidade nacional”, acrescentou.

As explosões desta quarta-feira em Kerman ocorreram no cemitério da cidade, onde se assinalou o quarto aniversário do assassinato do tenente-general Qassem Soleimani, considerado no Irão um mártir da revolução e morto num ataque dos EUA.

Segundo a agência oficial IRNA, a primeira explosão ocorreu a 700 metros do túmulo do general Soleimani e a segunda explosão ocorreu a um quilómetro de distância. O ministro do Interior iraniano, Ahmad Vahidi, garantiu em declarações divulgadas na televisão pública que os responsáveis por este ataque terão “em breve” uma “resposta esmagadora”.