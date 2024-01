Obras viárias | Novo ano com 60 projectos na agenda

O Grupo de Coordenação das Obras Viárias do Conselho Superior de Viação já recebeu 60 projectos das obras viárias apresentados pelos serviços públicos e entidades de interesse público para este ano, o que representa uma redução de 71 por cento em comparação com o período homólogo do ano passado.

Além disso, esperam-se 28 projectos de grande envergadura nas principais artérias da cidade, com um prazo de execução superior a 30 dias, o que representa também uma redução na ordem dos 30 por cento.

Na península, estão previstas obras em locais como a Avenida Doutor Stanley Ho, Avenida da Amizade, Avenida Panorâmica do Lago Sai Van ou Avenida Dr. Sun Yat-Sen, enquanto nas ilhas vão realizar-se obras na Estrada Flor de Lótus, Rotunda do Istmo ou Estrada de Hac Sá.

Entre Janeiro e Novembro de 2023, o Grupo de Coordenação trabalhou em torno de 64 processos de execução de obras, evitando a repetição de escavações no mesmo local. Relativamente às medidas provisórias de trânsito para as obras viárias, os serviços competentes do Governo realizaram, em 2023, mais de 3600 fiscalizações, incluindo inspecções conjuntas com os proprietários das obras.