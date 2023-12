Hospital das Ilhas | Wu Wenming confirmado director

Wu Wenming foi nomeado director do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, de acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial e assinado pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U. A nomeação prolonga-se até 30 de Setembro de 2025.

O Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas foi inaugurado no dia da celebração do 24.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. Segundo Ho Iat Seng, a inauguração da unidade hospitalar constituiu “um precedente para a cooperação entre Macau e o Interior da China na prestação de serviços de saúde”, abriu “um novo capítulo” e fixou “um novo marco no sector da saúde local”. Ho Iat Seng mencionou também, no discurso de abertura, as valências e desafios do hospital.

“Em primeiro lugar, como instituição médica pública, deve dar prioridade à prestação de serviços médicos de qualidade e a mais opções de tratamento médico aos residentes da RAEM”, sublinhou o governante.