Eleições | Ho Iat Seng sem decisão sobre recandidatura

O Chefe do Executivo ainda não ponderou se vai ser candidato a um segundo mandato. As afirmações foram feitas ontem, à margem das celebrações do 24.º aniversário do estabelecimento da RAEM, quando falta cerca de um ano para o fim do actual mandato.

Ho Iat Seng disse também que o assunto não foi abordado na deslocação a Pequim, que decorreu entre domingo e terça-feira, e que serviu para apresentar os trabalhos realizados ao longo deste ano. No encontro com Xi Jinping, Ho Iat Seng recebeu um voto de confiança do Governo Central.

Sobre os procedimentos do Governo Central, para garantir que Macau tem uma transição de liderança estável entre o actual Governo e o próximo, o Chefe do Executivo afirmou que o Governo Central tem os seus procedimentos e que os jornalistas não se devem preocupar com a questão. Ho também considerou que ainda falta muito tempo para as eleições e que há tempo mais que suficiente para tratar da futura liderança da RAEM.