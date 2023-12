Exposição sobre Harry Potter no Londoner

Uma das mais conhecidas personagens do mundo da literatura e cinema juvenil, Harry Potter, é protagonista de uma exposição patente no empreendimento Londoner Macau, no Cotai. “Harry Potter: A Exposição” foi inaugurada na passada sexta-feira e trata-se de uma mostra interactiva sobre o mundo mágico desta personagem criada pela autora J.K. Rowling.

A exposição itinerante, que também pode ser vista em Nova Iorque e Barcelona, foi originalmente criada em Filadélfia, EUA, pela Imagine Exhibitions em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e a EMC Presents, tendo já recebido mais de 1,7 milhões de visitantes.

A mostra tem uma dimensão superior a 30 mil pés quadrados e mais de vinte galerias temáticas que remetem para o universo do Harry Potter e dos seus amigos contado nos livros da autora inglesa e nos filmes.

Segundo um comunicado da Sands China, cada convidado recebe, à entrada da exposição, uma pulseira de apoio à experiência personalizada que vai ter na exposição. Com recurso à tecnologia, cada pessoa pode ter uma interacção própria com o cenário, com a famosa Casa Hogwarts, podendo ter a sua própria varinha mágica e experimentar “a sala de retratos em movimento”, bem como recriar “a famosa cena do Grande Salão com velas flutuantes”. Será possível tirar fotografias na cabana de Hagrid, por exemplo.

Primeira vez

Ao estar presente em Macau, “Harry Potter: A Exposição” marca a sua estreia na região da Ásia-Pacífico. Citado pelo mesmo comunicado, Wilfred Wong, presidente da Sands China, disse que o objectivo da operadora de jogo é “oferecer um leque diversificado de entretenimento de classe mundial que seja próximo das famílias”. Assim, esta mostra é descrita pelo empresário como sendo “verdadeiramente espectacular”, podendo “agradar a um vasto público de todas as idades”.

Tom Zaller, presidente e director executivo da Imagine Exhibitions, afirmou que a estreia desta exposição nesta região “não é apenas um evento, mas um convite especial para um reino de magia sem paralelo”. “Convidamos-vos a entrar no mundo extraordinário e a experimentar a magia que cativou corações em todo o mundo”, disse ainda.

Depois da saga Harry Potter em livro, que tornou milionária J. K. Rowling, a Warner Bros. decidiu apostar na produção de oito filmes baseados nas obras publicadas. O primeiro a ir para as salas de cinema foi “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, enquanto o último foi “Harry Potter e as Relíquias da Morte”.