Canal dos Patos | Mais de 3.500 multas em quatro meses

Entre 1 de Julho e 25 de Outubro, os agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública passaram 3.538 multas de trânsito na Estrada do Canal dos Patos. Os números foram revelados por Lam Hin Sang, director dos Serviços de para os Assuntos de Trânsito na resposta a uma interpelação do deputado Leong Hong Sai.

“O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) envia pessoal, de forma não periódica, às imediações do Posto Fronteiriço Qingmao para efectuar vistorias, fiscalizando e registando, nos termos da lei, a situação do trânsito na zona, bem como autuando os veículos ilegalmente estacionados, com vista a aumentar o efeito dissuasor”, foi respondido.

“De acordo com os dados do CPSP, entre 1 de Julho e 25 de Outubro de 2023, os agentes policiais autuaram um total de 3 538 infracções de trânsito na Estrada do Canal dos Patos”, foi acrescentado.

Por outro lado, Lam garantiu que o Executivo está a fazer todos os possíveis para que os condutores estacionem os veículos de forma legal, em vez de deixarem os carros em qualquer lado. “O Governo da RAEM tem vindo a recorrer a todos os meios para sensibilizar os condutores para o cumprimento do estacionamento legal, tendo em vista eliminar o mau hábito de ‘estacionar os veículos à porta do seu destino’”, garantiu o director da DSAT.