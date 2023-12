Concerto | “A Paixão do Buda”, de Tan Dun, no MGM em Janeiro

O compositor Tan Dun, autor de diversas bandas sonoras de filmes chineses e criador do espectáculo “Buddha Passion” [A Paixão do Buda] traz ao MGM Theatre a sua criação musical nos dias 1 e 2 de Janeiro. O concerto que conta a história dos murais da cidade chinesa de Dunhuang, na província de Gansu, conta com a presença da Orquestra Sinfónica e o Coro da Sala de Concertos de Lanzhou

Nos dias 1 e 2 de Janeiro será possível ver e ouvir, no MGM Theatre, o espectáculo criado por um dos mais aclamados nomes da música e composição chinesas da actualidade. Trata-se de “Buddha Passion” [A Paixão do Buda], criado por Tan Dun, em homenagem aos trabalhos murais dispostos nas Grutas de Mogao, na cidade chinesa de Dunhuang, na província de Gansu.

Em digressão desde 2018, “A Paixão do Buda” apresenta-se pela primeira vez em Macau, sendo composto, segundo um comunicado da MGM, por “um extraordinário alinhamento musical”, uma vez que Tan Dun irá dirigir em palco a Orquestra Sinfónica e o Coro da Sala de Concertos de Lanzhou.

O espectáculo revela pedaços da cultura musical da histórica cidade chinesa de Dunhuang, contando com diversas colaborações de intérpretes da música tradicional deste lugar e vocalistas internacionais, como é o caso do cantor tibetano Zeren Yangjin; Hasibagen, cantor e antigo intérprete de Xiqin, de Dunhuang; o dançarino de “Fantan Pipa” de Dunhuang, Chen Yining; a soprano Candice Chung, a mezzo-soprano Liu Niru, o tenor Henry Ngan e ainda o baixista Yang Yi.

A música de “A Paixão do Buda” será complementada pelas imagens exibidas num ecrã LED de 28 milhões de pixels disponível na sala do MGM Theatre, criando-se “uma fusão imersiva de música e tecnologia”. Estes são os ingredientes escolhidos para celebrar os 75 anos da fundação da República Popular da China e os 25 anos da transição da administração portuguesa de Macau para a China, aponta a operadora de jogo.

Palavra de compositor

Citado pelo mesmo comunicado, Tan Dun descreveu que, ao criar o “Buddha Passion”, pretendeu “trazer os murais de Dunhuang para o palco mundial através da música”, esperando “animar o espírito cultural, artístico e filosófico da antiga Dunhuang”. “Através da fusão harmoniosa de elementos auditivos e visuais, criaremos de forma inovadora uma atmosfera imersiva que transmite ao público de Macau o espírito compassivo e bondoso da cultura de Dunhuang”, disse ainda.

“A Paixão do Buda” tem sido aclamado em todo o mundo desde a sua estreia, sendo que Tan Dun esteve mais de seis anos a compor e a criar todo o espectáculo. O concerto acontece em seis actos, nomeadamente “Árvore Bodhi”, “O Cervo das Nove Cores”, “Mil Braços e Mil Olhos”, “Jardim Zen”, “Sutra do Coração” e “Nirvana”.

Neste concerto, fundem-se “elementos da música chinesa e ocidental” juntamente com “vozes em língua chinesa para narrar as histórias filosóficas orientais retratadas nos murais [de Dunhuang]”. Este espectáculo mostra ainda ao mundo “os valores culturais e filosóficos de igualdade, dedicação e filantropia inerentes à cultura chinesa de Dunhuang”, descreve-se na mesma nota.

Os murais de Dunhuang encontram-se nas Grutas de Mogao, que formam um conjunto de 735 grutas com mais de 45 mil metros quadrados de pinturas murais. Trata-se do maior acervo de arte budista do mundo, combinando a arte com a escultura e a arquitectura.

Tan Dun é ainda autor de bandas sonoras de filmes como “O Tigre e o Dragão”, pela qual ganhou o Óscar de Melhor Banda Sonora, e “Herói”, além de ter composto a música de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O compositor chinês é referenciado pelo jornal norte-americano New York Times como um dos dez músicos do género “World Music” mais importantes do mundo, além de ser tido como um dos dez chineses mais influentes no mundo por parte dez meios de comunicação social chineses.