Táxis | Pedida subida de tarifas antes de Ano Novo Chinês

“As tarifas não subiram nos últimos quase seis anos. Pedimos aumentos em 2019, mas pouco tempo depois surgiu a pandemia. Durante três anos ninguém ousou pedir aumentos. Mas agora vamos propor aumentos das tarifas, pelo menos, durante o período dos feriados do Ano Novo Chinês”, revelou ontem Tony Kuok, presidente da Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi. Tony Kuok defendeu a posição argumentando que o mesmo aconteceu em cidades vizinhas, como Zhuhai.

O representante acrescentou, em declarações no programa Fórum Macau do canal chinês da Rádio Macau, que está na hora de aumentar a bandeirada das viagens.

O responsável revelou ainda que na próxima reunião com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego o sector irá argumentar que o aumento do preço da gasolina e dos custos de manutenção dos veículos são razões para actualizar as tarifas.

Por outro lado, Tony Kuok reconheceu que as exigências do concurso público para a atribuição de licenças de táxi são positivas para os direitos laborais dos taxistas. De acordo com as regras do concurso, os motoristas devem assinar um contrato de trabalho, com direito a gozar feriados obrigatórios ou compensação monetárias em triplo para quem trabalhar nesses dias. “Será um grande passo para proteger os direitos dos motoristas”, concluiu o representante do sector.