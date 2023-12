Caritas Macau | Recebido donativo da Lord Stow’s

A padaria Lord Stow’s doou um total de 53,481 patacas para a linha de prevenção do suicídio da Caritas Macau e também para a Fundação Movember em Hong Kong, uma organização mundial que chama a atenção para o cancro da próstata e dos testículos, e também para a prevenção do suicídio.

Segundo um comunicado da Lord Stow’s, foi doado 50 por cento das receitas da venda de uma gama de bolachas e capuccinos da padaria, além de que todos os homens da equipa deixaram crescer o bigode durante o mês de Novembro. Por cada um, a empresa fez um donativo de mil patacas. Desta forma, no total, a Lord Stow’s doou 27 mil patacas, pois 27 funcionários realizaram o desafio. Parte do montante doado, 5.640 patacas, foi ainda obtido graças a uma colaboração entre a Lord Stow’s e o Lighthouse Club Macau, um fundo solidário destinado a apoiar vítimas de acidentes de trabalho no sector da construção. Parte das receitas obtidas com o evento anual desta entidade, realizado em Novembro, foi para a Caritas Macau e a Fundação Movember.

Citado por um comunicado, Andrey Stow, directora da Lord Stow’s, disse que é importante chamar a atenção para o cancro no masculino ou para a área da saúde mental. “Os homens tendem a não falar sobre os seus problemas, pelo que é importante recordar-lhes que não estão sozinhos em qualquer crise. Não importa se estão a sofrer de problemas de saúde ou de saúde mental, há sempre apoio para eles, através da procura de profissionais, ou falando com um membro da família, amigo ou colega de trabalho. Gostaria de ver mais empresas e associações em Macau a aderir ao trabalho de sensibilização em prol da Movember”, frisou.