DSAMA | Susana Wong admite fraco turismo de iates

A directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong Sio Man, admitiu que o turismo de iates em Macau, envolvendo turistas chineses, ainda precisa de dar provas do seu sucesso, apesar dos esforços do Governo para promover esse tipo de produtos no Interior da China. A admissão foi feita na quarta-feira, durante o debate das Linhas de Acção Governativa para a tutela dos Transportes e Obras Públicas.

A directora da DSAMA revelou que a aposta no turismo de iates esbarrou em problemas logísticos a resolver entre as autoridades da RAEM e de Guangdong, refere a Macau News Agency. Segundo os acordos actuais, todas as embarcações que tenham a China como destino têm de pagar um depósito de seguro à chegada.

Ainda assim, a responsável indicou que o Governo deve continuar a encorajar a empresa que gere o porto para iates em Coloane a organizar mais actividades. Além disso, Susana Wong mencionou que a DSAMA, e a área do serviço público que lidera, não foi beneficiada pelos investimentos em elementos não-jogo das operadoras de casinos de Macau.