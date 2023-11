Hotelaria | Funcionários aumentaram quase 22%

O número de trabalhadores a tempo inteiro do ramo da hotelaria cresceu 21,7 por cento no terceiro trimestre deste ano, em termos anuais, totalizando 53.802 profissionais. Segundo dados revelados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o sector “restaurantes e similares” o crescimento da mão-de-obra no período em análise foi de 1,1 por cento (para 22.914 profissionais), enquanto nos “serviços para idosos” foi de 5,3 por cento, em relação ao terceiro trimestre de 2022.

No sentido inverso, os dos ramos das “indústrias transformadoras” (7.535 trabalhadores) e das “creches” (1.487 trabalhadores) diminuíram 6,5 e 1,5 por cento, respectivamente.

Em relação aos salários, a DSEC apontou que em Setembro a remuneração média (excluindo as remunerações irregulares) dos trabalhadores a tempo inteiro de alguns ramos de actividade económica “ascendeu em termos anuais, devido à subida do número de horas de trabalho dos trabalhadores e à diminuição do número de trabalhadores que tinham remuneração relativamente baixa”.

As remunerações médias nos ramos dos “hotéis” (19.640 patacas) e dos “restaurantes e similares” (10.240 patacas) cresceram ambas 5,6 por cento, relativamente ao terceiro trimestre de 2022.

As remunerações médias nos ramos das “indústrias transformadoras” (12.980 patacas) e dos “serviços de idosos” (16.820 patacas) também cresceram 9,8 e 4,7 por cento, respectivamente. Todavia, as remunerações médias nos ramos da “produção e distribuição de electricidade, gás e água” (31.560 patacas) e das “creches” (16.390 patacas) baixaram ligeiramente 0,5 e 0,1 por cento, respectivamente, em termos anuais.