PJ | Alerta para grupos de Whatsapp que burlam investidores

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu ontem um comunicado a alertar a população para burlas através de grupos de Whatsapp que simulam dar conselhos de investimento. “Recentemente, a PJ recebeu duas queixas relacionadas com um grupo de investimento de forma privada no Whatsapp. As duas vítimas disseram que tinham sido adicionadas sem saber a um grupo no Whatsapp, e seguiram os ensinamentos de um especialista em investimentos financeiros. Finalmente, perceberam que tinham caído numa armadilha. No total, houve um prejuízo de mais de um milhão de patacas”, referiram as autoridades.

Depois da partilha de informações sobre investimento, membros do grupo elogiam o aconselhamento e contam que depois de seguirem as instruções conseguiram ganhar muito dinheiro.

Plantada a semente do esquema, “um indivíduo diz ser o gerente de investimento deste grupo e contacta a vítima para recomendar-lhe outro projecto de investimento com retornos extremamente elevados”. Os passos seguintes são a instalação de uma aplicação no telemóvel, o registo de uma conta e a transferência de dinheiro para uma conta bancária alegadamente destinada a investimento.

Numa primeira instância, a vítima consegue ganhar algum lucro, o que normalmente leva a um investimento mais avultado. Altura em que a vítima deixa de conseguir aceder aos fundos transferidos, aos prometidos lucros e contactar os burlões.