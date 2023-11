G20 | Xi Jinping e Joe Biden não marcam presença em cimeira

A China fez-se representar pelo primeiro-ministro Li Qiang, a exemplo do que tinha feito na última reunião do grupo

O Presidente chinês, Xi Jinping, voltou a não comparecer ontem na cimeira virtual do G20, tal como aconteceu em Setembro passado, quando não participou na última cimeira presencial do grupo, em Nova Deli. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, volta assim a representar a China na cimeira, organizada pela anfitriã Índia, país que espera contar com a presença de uma “grande maioria” dos líderes mundiais no evento.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês instou na terça-feira o G20 a “reforçar a sua parceria e consenso”, para “enfrentar os desafios globais e dar contributos positivos” para a recuperação económica mundial e o desenvolvimento comum, tendo em conta a “situação internacional turbulenta”.

A ausência de Xi em Nova Deli, em Setembro passado, já foi interpretada por especialistas chineses como um sintoma do “valor decrescente” que Pequim atribui ao bloco.

O professor de Relações Internacionais chinês, Shi Yinhong, observou na altura que “vários países do G20 mantêm diferentes graus de confrontação com a China”. Xi, que tem mantido uma agenda diplomática preenchida desde que a China desmantelou a política de ‘zero casos’ de covid-19, em Dezembro passado, participou noutras cimeiras virtuais do G20 em anos anteriores.



EUA desfalcados

Os analistas chineses destacam as disputas territoriais entre Pequim e Nova Deli como mais um motivo pelo qual Xi optou por delegar ao primeiro-ministro a responsabilidade de representar a China, especialmente enquanto a Índia ocupa a presidência rotativa do bloco.

Também ausente da reunião está o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se reuniu com Xi na semana passada em São Francisco, à margem da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC). A reunião virtual do G20 organizada pela Índia é a última a ser organizada sob a presidência de Nova Deli, uma vez que o Brasil assume a liderança do bloco a partir de 1 de Dezembro.