Desenhos do arquitecto português Siza Vieira no Festival Internacional de Gravura de Bilbau

A edição deste ano do Festival Internacional de Gravura e Arte Sobre Papel de Bilbau, em Espanha, abre na quarta-feira e integra a exposição “Álvaro Siza”, com esboços e desenhos do arquitecto português. Trata-se de uma exposição que “reflete uma faceta intimista do arquitecto” Álvaro Siza Vieira e resulta de um projecto comissariado pelo Centro Português de Serigrafia e pela Embaixada de Portugal em Espanha, segundo a organização do festival.

Segundo o Centro Português de Serigrafia, a exposição integra 20 desenhos de Álvaro Siza criados entre 1989 e 2022 e pretende “dar a conhecer a sua profícua obra de desenho, no contexto da celebração dos seus 90 anos”. “Todos os gestos – também o gesto de desenhar – estão carregados de história, de inconsciente memória, de incalculável, anónima sabedoria”, disse Álvaro Siza, citado pelo Centro Português de Serigrafia na apresentação da exposição.

O Centro Português de Serigrafia participa pelo terceiro ano consecutivo no festival de Bilbau e diz que apresenta este ano “um destacado conjunto de edições recentes”, entre as quais, obras inéditas de Pedro Cabrita Reis, Marçal, Christine Enrègle, Hervé di Rosa, Juan Escudero, Federico Echevarría Sainz, Juan Sebastián Carnero, Charlotte Massip, Attilio Chien e Urtzi Urkixo.

Carreira ímpar

Álvaro Siza Vieira, nascido em Matosinhos há 90 anos, é o arquitecto português mais reconhecido internacionalmente e recebeu dezenas de prémios em todo o mundo ao longo da sua carreira, incluindo o Pritzker, em 1992. A edição deste ano do Festival Internacional de Gravura e Arte Sobre Papel de Bilbau, conhecido como FIG Bilbau, decorre entre quarta-feira e domingo e tem o Japão como país convidado.

Além dos expositores de 50 galerias e diversas entidades, o FIG Bilbau integra um programa de actividades relacionadas com a gravura e a arte sobre papel, como conferências, exposições, oficinas ou vistas guiadas. Com um “foco exclusivo” na arte sobre papel, o FIG Bilbau diz ter “um caráter único em Espanha e na Europa”, contando com galerias espanholas e de outros países “dedicadas à obra gráfica contemporânea e de todos os tempos”.