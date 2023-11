Grande Lisboa Palace | Daisy Ho destaca maior procura pelo hotel

A concessionária SJM perdeu 410 milhões de dólares de Hong Kong no terceiro trimestre, porém, em comparação com o ano passado, os resultados apresentam melhorias evidentes

Entre Julho e Setembro, a concessionária do jogo SJM registou um prejuízo de 410 milhões de dólares de Hong Kong, de acordo com os resultados anunciados em comunicado pela empresa.

Apesar das perdas, a concessionária apresentou melhorias significativas em comparação com o período homólogo, quando apresentou perdas de 1.895 milhões de dólares de Hong Kong. Contudo, nessa altura, o território estava isolado e havia grandes restrições na circulação de pessoas, mesmo entre Macau e o Interior. A recuperação foi assim de 78,4 por cento, em comparação com o terceiro trimestre de 2022.

No que diz respeito ao período entre Janeiro de Setembro, a histórica operadora responsável pela exploração dos hotéis Lisboa, Grande Lisboa e Grande Lisboa Palace apresentou perdas de 1.674 milhões de dólares de Hong Kong. Também neste aspecto se registam grandes melhorias em relação ao período homólogo, quando as perdas tinham sido de 4.652 milhões de dólares de Hong Kong.

Numa declaração com os resultados, Daisy Ho, presidente da SJM, destacou que o empreendimento Grande Lisboa Palace contribui cada vez mais para as receitas do grupo. “Os resultados da SJM Holdings no terceiro trimestre de 2023 mostram um crescimento contínuo do EBITDA ajustado e um progresso constante na contribuição para os resultados do grupo do Grande Lisboa Palace”, afirmou.

Por outro lado, numa vertente mais política, a responsável destacou os compromissos da concessionária para a estratégia do Governo de diversificação da economia. “Durante o trimestre, continuámos o nosso apoio activo à diversificação económica de Macau através do investimento e patrocínio de actividades culturais, educativas, gastronómicas e desportivas”, realçou.

EBIDTA em alta

Na nota, a empresa indicou igualmente que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) para o período em análise totalizou 566 milhões de dólares de Hong Kong, um acréscimo de 158,5 por cento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Entre Janeiro e Setembro, as receitas brutas do jogo no território aumentaram 305,3 por cento, de 31,82 mil milhões de patacas para 128,95 mil milhões de patacas. Quanto às acções da concessionária na Bolsa de Hong Kong, passaram de 4,77 dólares por unidade, a 3 de Janeiro, para 2,66 dólares por acção, ontem, ao fecho do mercado. Na sessão de ontem as acções valorizaram 0,38 por cento.