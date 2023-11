Fundação Oriente | “Plagiarise”, de Wong Sio Hang, conquista prémio

Wong Sio Hang é o artista vencedor da edição deste ano do prémio da Fundação Oriente atribuído na área das artes plásticas. “Plagiarise” é o nome da obra que lhe dá o passaporte para uma residência artística em Lisboa e ainda um prémio monetário de dez mil patacas. Foram ainda atribuídas duas menções honrosas a Wu Hao Zheng e Lai Ka Weng

Já são conhecidos os vencedores do prémio anual da Fundação Oriente (FO) atribuído aos melhores talentos locais na área das artes plásticas. O artista vencedor é Wong Sio Hang, autor de “Plagiarise”, tendo sido entregues duas menções honrosas a Wu Hao Zheng, autor da obra fotográfica “The Realm of Oyster” e a Lai Ka Weng, que apresentou a obra de pintura acrílica “A Nocturnal Walk”. Segundo um comunicado da FO, as três obras promovem uma reflexão “sobre a evolução humana na contemporaneidade”.

“Plagiarise” é uma réplica dos desenhos que o artista fez na infância, quando tinha três a cinco anos de idade, demonstrando “uma exploração conceptual do significado e do valor da criação artística, particularmente no contexto de tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial”.

Segundo a FO, a decisão do artista de “revisitar as obras da sua infância e incorporá-las na sua prática, utilizando o método tradicional da cópia, mostra uma abordagem estimulante que desafia as noções convencionais de expressão artística”.

Além disso, “a proficiência técnica e a capacidade de Wong Sio Hang para criar obras de arte delicadas e realistas, também seleccionadas e apresentadas no Salão de Outono, são o pilar das suas explorações mais conceptuais”, é descrito no comunicado da FO.

Macau antigo

Relativamente às menções honrosas, a fotografia de Wu Haozheng “transforma-se numa névoa distante na exposição da câmara, testemunhando a acumulação e o crescimento de ostras e objectos abandonados”. Trata-se de uma forma de apresentar a quem vê a imagem a antiga Macau “que se desvaneceu na maré da história”. A fotografia revela “um ambiente calmo e desbotado entre as colinas de ostras e o mar enevoado”.

Já a série de pinturas “A Nocturnal Walk”, de Lai Ka Wing, retrata “uma cena solitária e melancólica à meia-noite em Macau, uma ideia que teve origem na percepção da artista da importância de acalmar as emoções e do seu desejo de dar um passeio para aliviar as emoções quotidianas reprimidas”.

Desta forma, “o seu quadro é pintado em tons de azul para criar uma atmosfera melancólica”, representando também “a calma interior, com uma sensação de tranquilidade”.

Na obra destacada pelo júri, “os candeeiros de rua em cada quadro contrastam com o seu ambiente, iluminando as fachadas dos edifícios”, enquanto “o brilho da luz na escuridão simboliza a esperança e o calor, que podem lavar os pensamentos negativos”.

Viagem a Lisboa

Os prémios FO para as artes plásticas foram atribuídos este domingo. O grande vencedor irá ganhar dez mil patacas, além de ter a oportunidade de realizar uma residência artística em Portugal durante um mês para criar obras de arte. O montante total do prémio, incluindo passagens aéreas, alojamento e alimentação, não será inferior a 40 mil patacas.

Este prémio foca-se nos jovens artistas locais com uma idade igual ou inferior a 35 anos, realizando-se em conjunto com a mostra do Salão de Outono. Segundo a organização, este evento anual “constitui uma oportuna oportunidade para mostrar a vitalidade da cena artística de Macau no período de recuperação da pandemia”.

Tanto a AFA como a FO afirmam que têm vindo a “trabalhar no sentido de criar plataformas para artistas locais e estrangeiros, proporcionando-lhes oportunidades de interagir e aprender uns com os outros”.

Prova de vida

A exposição do Salão de Outono tem, este ano, a sua 14.ª edição, contando com um total de 45 artistas e 92 obras seleccionadas, datadas de 2021. Todos eles são artistas que trabalham, estudam e vivem em Macau.

As obras desta edição do Salão do Outono, organizada pela AFA – Art for All Society, reflectem “as actuais experiências artísticas da vitalidade criativa local”, sendo que “cerca de um terço das obras de arte centradas em expressões figurativas em meios tradicionais como a pintura sobre tela, aguarelas, tinta da China e cerâmica”. Outro terço dos trabalhos expostos, foca-se mais “em expressões abstractas e principalmente na pintura”. Além disso, a mostra tem também muitas obras no formato digital, nomeadamente nas áreas da fotografia, ilustrações digitais, modelação, vídeo e instalações.