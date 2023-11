IC adiciona lugares ao concerto de Camané com a Orquestra Chinesa de Macau

O Instituto Cultural (IC) irá abrir “alguns lugares adicionais” para o concerto de Camané com a Orquestra Chinesa de Macau, que se realiza no dia 18 de Novembro, às 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, devido “à resposta entusiástica do público”. Os bilhetes adicionais vão estar à venda a partir das 10h de hoje “nos postos de venda físicos da Bilheteira Online de Macau, por telefone e por reserva online”.

“Desde o dia de abertura das bilheteiras, os bilhetes para o concerto têm sido muito procurados pelo público. Em resposta à procura entusiástica, o IC irá abrir alguns lugares adicionais”, refere o IC sem especificar quantos ingressos adicionais serão disponibilizados. O “Concerto de Camané com a Orquestra Chinesa de Macau” faz parte do 5.º “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

Fusão em harmonia

O famoso fadista português Camané irá juntar-se à Orquestra Chinesa de Macau neste concerto dirigido por Yao Shenshen, maestro permanente da Orquestra Chinesa de Xangai. O artista luso irá interpretar “canções suas adaptadas a instrumentos musicais chineses, resultando numa fusão harmoniosa das sonoridades chinesa e portuguesa”, descreve o IC.

O Governo descreve o cantor português como um “pioneiro da nova geração de fadistas homens em Portugal”. No currículo de Camané, o IC destaca a vitória na competição de canto “Grande Noite do Fado” aos 13 anos e a venda de mais de 6 milhões de álbuns até ao momento.

Considerado o “Rei do Fado” em Portugal, realizou concertos nas principais cidades de Portugal, Europa, América e Ásia. Yao Shenshen é o maestro permanente da Orquestra Chinesa de Xangai. Os bilhetes para o “Concerto de Camané com a Orquestra Chinesa de Macau” custam entre 200 e 400 patacas. Cada pessoa poderá adquirir o máximo de 4 bilhetes.