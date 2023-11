Aviação | Último trimestre terá metade dos voos do final de 2019

O Aeroporto Internacional de Macau deverá processar no último trimestre deste ano metade dos voos registados no mesmo período de 2019, de acordo com informação prestada pela CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, que gere as operações do aeroporto.

A empresa revela que durante os últimos três meses de 2023 deverá operar 564 voos por semana até ao final do ano, o que representa cerca de 50 por cento do registado no mesmo período em 2019, avança o GGRAsia.

Actualmente, das 50 rotas disponibilizadas pelo aeroporto de Macau 30 ligam o território a cidades do Interior da China e Taiwan, com as restantes 20 a rotas servir destinos no Pacífico Asiático. Destas 20 rotas internacionais, 15 servem o Sudeste Asiático e cinco voam para destinos no Japão e Coreia do Sul.

Em termos anuais, as autoridades gestoras do aeroporto estimam que 2023 termine com 4,5 milhões de passageiros a voar de e para Macau, volume de tráfego que fica aquém dos 9,61 milhões de passageiros registados em 2019.