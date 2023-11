Hong Kong | Contentor com mais de 400 quilos de droga interceptado

Um contentor proveniente da América do Norte com mais de 400 quilogramas de droga, com um valor de mercado superior a 16 milhões de euros, foi interceptado em Hong Kong, anunciou ontem o Governo daquela região, citado pela Efe.

Segundo a agência de notícias espanhola, que cita a página oficial do Governo daquela região autónoma da China, a mercadoria foi interceptada a 25 de Outubro na zona de inspecção de mercadorias da alfândega de Tsing Yi pelas autoridades aduaneiras, tendo sido detido um homem de 23 anos no sábado.

No total, refere a Efe, as autoridades detetaram 484 quilogramas de droga no interior daquele contentor, incluindo 311 quilogramas de botões de canábis, 88 quilogramas de metanfetamina, 82 quilogramas de 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) e 3,2 quilogramas de fentanil.

No contentor de 12 metros alegadamente seguiam 15 compressores de ar para o centro financeiro asiático. O Governo de Hong Kong explica que as investigações estão em curso e não está excluída a possibilidade de serem efectuadas outras detenções.

De acordo com os dados divulgados pela polícia, aponta a Efe, o número de processos relacionados com drogas durante os primeiros oito meses de 2023 caiu para 1.730 casos, em comparação com 2.068 durante o mesmo período de 2022, uma diminuição de 16,3 por cento.

No entanto, a cidade registou um aumento de 12,2 por cento no número de toxicodependentes residentes, com o número de casos a aumentar de 2813 no primeiro semestre de 2022 para 3156 entre Janeiro e Junho deste ano. Ainda assim, a Direcção-Geral de Estupefacientes da cidade anunciou em Setembro que vai pedir penas mais duras para as infracções relacionadas com tráfico de droga.

Nos termos da lei sobre drogas perigosas, o tráfico de droga em Hong Kong é uma infração grave. A pena máxima em caso de condenação é uma coima de 5 milhões de dólares de Hong Kong e prisão perpétua.