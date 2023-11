Bairro Novo de Macau | Mais de 3.000 visitas a andares modelo

Nos primeiros três dias em que esteve aberto ao público para visitas, os andares modelo do Novo Bairro de Macau, na Ilha da Montanha, receberam mais de 3.500 visitantes.

A informação foi divulgada pela empresa Macau Renovação Urbana, num comunicado disponibilizado em inglês. Segundo a mesma informação, os visitantes participaram em visitas guiadas a modelos mobilados e não-mobilados, que incluíram sessões com perguntas e respostas.

De acordo com a empresa, estão 11 apartamentos disponíveis para visitas, com dois ou três quartos, que podem ser feitas de segunda-feira a domingo, entre as 09h e as 18h. Além disso, dada as limitações de transportes, foi criado um autocarro especial que parte da fronteira da Ilha da Montanha para o Novo Bairro de Macau, a cada 15 minutos, entre as 09h e as 17h15.