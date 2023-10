Halloween | Festas no Wynn e Albergue SCM este fim-de-semana

Macau prepara-se para celebrar o Halloween com diversos eventos espalhados pela cidade já a partir deste fim-de-semana. Um deles decorre no Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCM) amanhã e domingo, intitulando-se “The 9th Halloween Albergue SCM”, festa que decorre no pátio do Albergue do SCM entre as 17h30 e as 21h30.

No mesmo local, e nos mesmos dias, mas entre as 16h e as 19h, acontece o evento “Albergue SCM – Let’s Trick or Treat” (“Uma travessura ou um doce”) destinado aos mais pequenos e respectivas famílias. Ambas as iniciativas têm entrada gratuita e são organizadas pelo CAC – Círculo dos Amigos da Cultura de Macau, tendo ainda o apoio da Fundação Macau.

Por sua vez, a operadora de jogo Wynn apresenta também uma festa de piscina para celebrar esta data festiva. Hoje e amanhã, entre as 19h e as 22h30, decorre a “Hallo Wynn Party” junto à piscina do Wynn Macau, com bilhetes que começam nas 488 patacas.

Segundo um comunicado, espera-se um buffet com iguarias típicas do Halloween, ou seja, com muitas abóboras e imagens assustadoras, podendo o público integrar-se num ambiente com uma “decoração assombrosa inspirada nos castelos europeus” e com “bruxas malvadas, abóboras carnudas, morcegos assustadores e rosas negras”.

Espera-se ainda uma festa com “espectáculos de dança com fogo e outros divertidos espectáculos teatrais, com personagens vestidas com fatos horripilantes que se vão misturar no meio da multidão”, descreve a Wynn, em comunicado.