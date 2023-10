O Clarim | Exposição dos 75 anos do semanário até Novembro

“Uma Ponte de Diálogo: Exposição do 75º Aniversário d’O Clarim” é a mostra de fotografia que celebra o aniversário do semanário católico de língua portuguesa, inaugurada dia 20 e patente até ao dia 18 de Novembro no salão de exposições do Centro Diocesano, situado na Rua Formosa.

Segundo um comunicado do jornal, esta iniciativa inaugura as celebrações dos 75 anos de vida do jornal, “dando à população a oportunidade única de revisitar uma parte significativa da história da imprensa de Macau, principalmente nas últimas sete décadas”.

Dispõem-se, na exposição, painéis de imagens por ordem cronológica com os principais momentos da publicação, destacando “a missão e o papel da imprensa católica na sociedade de Macau, procurando constituir uma ponte de diálogo entre o passado e o presente”.

São imagens “recuperadas dos arquivos da Diocese de Macau”, sendo que a exposição vai depois cumprir um programa itinerante, com a passagem por várias escolas e entidades de carácter sócio-cultural. Serão ainda organizadas uma série de palestras sobre a imprensa de Macau, sendo convidadas “diversas personalidades [para abordar o assunto], cujo contributo permitirá dar a conhecer à população em geral a história e os processos de produção de um sector desconhecido da maioria do público”.

O mesmo comunicado dá ainda conta que “há 75 anos que O Clarim assume como missão [ser] uma ponte de diálogo entre a Igreja e os fiéis, bem como com a sociedade”.