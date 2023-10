Habitação idosos | Candidatos devem ser autónomos

Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), disse ontem no programa Fórum Macau, do canal chinês da Rádio Macau, que os residentes elegíveis para o programa de habitação para idosos devem ter mais de 65 anos e ser autónomos.

Contam-se entre os critérios a capacidade financeira do candidato, se é proprietário ou morador de uma fracção num prédio sem elevador e se não cumprir as exigências para concorrer a habitação pública.

Hon Wai frisou que os contratos de arrendamentos na habitação para idosos se renovam automaticamente e que o programa pretende corresponder às mais diversas necessidades dos residentes mais velhos.

O presidente do IAS destacou que não é possível ao Governo continuar a oferecer apenas benefícios sociais ou económicos tendo em conta a baixa taxa de natalidade em Macau e o crescente envelhecimento da população. Relativamente à oferta dos lares de idosos, Hon Wai revelou que não existem suficientes quartos individuais para a procura verificada, com muitos idosos a não aceitarem ficar em quartos partilhados.

As candidaturas para o acesso à habitação para idosos começam a 6 de Novembro, esperando-se que a apreciação e aprovação das mesmas terminem no segundo trimestre do próximo ano. O IAS espera que os primeiros utentes possam habitar nas novas casas a partir do quarto trimestre de 2024.