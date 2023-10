Pensamento de Xi Jinping sobre cultura apresentado em reunião nacional

O pensamento de Xi Jinping sobre a cultura foi formalmente apresentado numa reunião nacional de dois dias sobre o trabalho de comunicação pública e cultura, realizada em Pequim no sábado e no domingo.

De acordo com a reunião, desde o 18.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC), foram “alcançadas conquistas históricas nos domínios da comunicação pública e da cultura”, atribuindo-as à liderança do Presidente Xi Jinping. “As novas ideias e opiniões sobre o desenvolvimento cultural na nova era apresentadas por Xi enriqueceram e desenvolveram as teorias culturais marxistas e formaram o Pensamento de Xi Jinping sobre a Cultura”, observou a reunião.

Durante a reunião, foram transmitidas as recomendações de Xi. Entre elas, o presidente sublinhou a necessidade de “reforçar a confiança cultural, de seguir a abordagem de abertura e inclusão e de defender os princípios fundamentais, abrindo novos caminhos para proporcionar uma forte garantia ideológica, força espiritual e condições culturais favoráveis para a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e para fazer avançar o grande rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes”.

Observando que o trabalho de comunicação pública e cultura é “extremamente importante”, Xi disse que, desde o 18.º Congresso Nacional do PCC, o Comité Central do Partido tem feito um planeamento sistemático e arranjos a este respeito numa perspectiva global e estratégica, assegurando “realizações históricas nesta causa”.

Xi referiu as mudanças abrangentes e fundamentais que se verificaram na paisagem ideológica do país, acrescentando que existe “um sentimento notavelmente mais forte de confiança cultural e um nível mais elevado de moral em todo o Partido e na nação”.

Xi afirmou que estão a ocorrer em todo o mundo mudanças importantes que não se viam há um século e que o trabalho da comunicação pública e da cultura está a enfrentar novas circunstâncias e novas missões. “O trabalho relacionado deve ser feito com foco na nova missão cultural, que é fazer avançar ainda mais a prosperidade cultural, construir um país líder em cultura e promover a moderna civilização chinesa num novo ponto de partida histórico”, disse Xi.

O presidente sublinhou a necessidade de “envidar esforços sólidos para reforçar a liderança do Partido no trabalho de comunicação pública e cultura, desenvolver uma ideologia socialista que tenha o poder de unir e inspirar o povo e cultivar e aplicar os valores socialistas fundamentais, entre outros”. Xi apelou ainda a esforços para “consolidar continuamente a base intelectual comum para que todo o Partido e todo o povo chinês se esforcem em unidade e aumentem o poder cultural da China e o apelo da cultura chinesa”.

Finalmente, a reunião concluiu que “o Pensamento de Xi Jinping sobre a Cultura mostrou que a compreensão do Partido sobre as leis subjacentes ao desenvolvimento da cultura socialista com características chinesas atingiu um novo patamar, assim como a confiança do Partido na história e na cultura”. “O Pensamento de Xi Jinping sobre a Cultura é um sistema de pensamento aberto e em evolução que será enriquecido e desenvolvido à medida que a prática for progredindo”, disse a reunião, apelando a mais esforços no estudo, investigação e interpretação do pensamento.

Assim sendo, a reunião apelou “aos esforços no sentido de estudar e aplicar seriamente o Pensamento de Xi Jinping sobre a Cultura e promover o progresso sólido do trabalho relacionado em todas as frentes, sublinhando a necessidade de cimentar e expandir os pensamentos dominantes que inspiram o trabalho árduo na nova era e de aplicar extensivamente os valores socialistas fundamentais, entre outros.

A reunião acrescentou que devem ser envidados esforços para promover a protecção e a herança da cultura tradicional chinesa e alargar o alcance e a atracção da civilização chinesa, apelando igualmente “a esforços para prevenir e neutralizar os riscos ideológicos de uma forma resoluta e eficaz, e a reunir a coragem de tomar uma posição e uma luta inequívocas”.

Foi também pedido “um novo olhar e progresso no esforço para transformar a China num país com uma forte cultura socialista e construir a moderna civilização chinesa”.