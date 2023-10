Indonésia | Incêndios florestais afectam qualidade do ar em Singapura

A qualidade do ar em Singapura caiu para um nível insalubre no sábado, segundo as autoridades locais, uma vez que o aumento dos incêndios florestais na vizinha Indonésia trouxe neblina para a cidade-estado.

Às 14 horas, o Índice de Poluentes Normalizados de 24 horas na parte oriental e central de Singapura era superior a 100, níveis a partir dos quais as pessoas são aconselhadas a reduzir as actividades físicas ao ar-livre.

A neblina transfronteiriça é um problema recorrente no Sudeste Asiático, uma vez que as lacunas regulamentares dificultam às autoridades a eliminação das práticas indonésias de limpeza de terrenos com queimadas.

A Agência Nacional do Ambiente de Singapura afirmou que foram detectados 212 pontos quentes na ilha indonésia de Sumatra, na sexta-feira, em comparação com 65 na quinta-feira e 15 no dia anterior. Segundo a Agência Nacional do Ambiente, uma breve mudança na direcção do vento, na tarde de sexta-feira, soprou parte da névoa mais leve em direcção a Singapura, piorando a qualidade do ar no país insular.

Os métodos tradicionais de desbravamento são utilizados quase todos os anos na Indonésia para a plantação de óleo de palma e de pasta de papel, que, segundo os registos públicos, são propriedade de empresas nacionais, estrangeiras ou cotadas no estrangeiro.

A Indonésia está a apagar os incêndios florestais com água pulverizada por helicópteros e indução de nuvens, afirmou o ministro do Ambiente na sexta-feira, negando que a neblina perigosa esteja a atravessar as fronteiras.