Macau Renovação Urbana | Recursos humanos preocupam

A deputada Song Pek Kei questiona se a Macau Renovação Urbana (MRU), empresa responsável pela reconstrução de sete blocos de apartamentos degradados no bairro do Iao Hon, tem recursos humanos suficientes.

Segundo o jornal Ou Mun, a deputada lembra que, além dos projectos de renovação no Iao Hon, a empresa também é responsável pela edificação do Novo Bairro de Macau em Hengqin e ainda pelas casas destinadas ao alojamento temporário e à política de habitação para troca.

Song Pek Kei destaca algumas fragilidades do projecto de reconstrução do Iao Hon, porque dois anos depois do relatório elaborado pela MRU sobre os sete blocos habitacionais, apenas quatro têm assembleia de condóminos formada com o apoio da empresa. Além disso, a deputada lembrou que a taxa de participação dos donos das casas é de apenas 20 por cento, sobrando ainda um longo caminho para se atingir os 80 por cento exigidos por lei para aprovar as reconstruções.