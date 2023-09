Segurança | Mandatos de Chan Meng Kam e Mak Soi Kun renovados

O Chefe do Executivo renovou os mandatos de Chan Meng Kam, Lao Ngai Leong, Mak Soi Kun e Lee Chong Cheng como membros da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau. A notícia foi adiantada ontem através de um despacho publicado no Boletim Oficial, sendo que os dois anos dos novos mandatos começam a ser contados a partir de 13 de Novembro deste ano.

A comissão que fiscaliza as forças da polícia em Macau é presidida por Leonel Alves e conta com mais membros, nomeadamente Vong Hin Fai, Tsui Wai Kwan, Ng Siu Lai e Lau Kam Ling, cujos mandatos foram renovados por Ho Iat Seng em Dezembro do ano passado, embora apenas tivessem produzido efeitos a partir de 3 de Fevereiro deste ano.