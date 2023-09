IC celebra centenário do nascimento de Henrique de Senna Fernandes

O Instituto Cultural (IC) irá organizar uma série de actividades, em Outubro, incluindo palestras temáticas, uma sessão de cinema e uma exposição online para celebrar o centenário do nascimento de Henrique de Senna Fernandes, descrito pelo Governo como um “famoso autor de Macau”.

Nos dias 14 e 15 de Outubro, pelas 15h, na Casa da Literatura de Macau serão realizadas duas palestras temáticas. Divididas numa sessão em cantonense e outra em português, as palestras, em torno dos temas “Eterno Feminino – Discussão sobre as figuras femininas retratadas nos romances de Henrique de Senna Fernandes” e “Macau pelos olhos de Henrique de Senna Fernandes”, contarão com a presença do filho do escritor, Miguel de Senna Fernandes, e do conceituado investigador da literatura portuguesa, Yao Jingming. Os palestrantes irão abordar “as obras literárias de Henrique de Senna Fernandes, o seu estilo de escrita e as características sociais e culturais de Macau pelos seus olhos”, indica o IC.

Para comemorar a vida e obra do autor será também organizada a exposição “Na Ponta da Caneta – Exposição Online pelo 100º Aniversário do Nascimento de Henrique de Senna Fernandes”, disponível na página electrónica da Casa da Literatura de Macau. A exposição visa apresentar a vida, as obras publicadas e excertos literários de Henrique de Senna Fernandes, bem como comentários e estudos sobre o autor, para dar a conhecer ao público a riqueza do valor literário e das realizações culturais associadas ao escritor. A data de lançamento da exposição online será anunciada posteriormente, indicou ontem o IC.

Testemunho artístico

As inscrições para as actividades organizadas pelo IC, que têm entrada gratuita, estão abertas a partir das 10h de hoje.

As obras de Henrique de Senna Fernandes são principalmente romances. Um dos seus romances, “A Trança Feiticeira”, foi adaptado ao cinema, sendo um marco importante na literatura cinematográfica de Macau. No dia do seu aniversário (15 de Outubro), o IC irá exibir o filme, às 15h, na Cinemateca Paixão.

Henrique de Senna Fernandes (1923–2010), escritor e advogado de renome de Macau com notáveis realizações literárias, tinha uma capacidade admirável para retratar as características da fusão entre as culturas chinesa e ocidental em Macau, através das suas narrativas. O IC publicou várias obras suas, incluindo “A Trança Feiticeira”, “Amor e Dedinhos de Pé”, “Os Dores”, “A Noite Desceu em Dezembro”, “NAM VAN”, “MONG-HÁ”, entre outras.