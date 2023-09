Exposição | “Beyond the Golden Times” de Carol Sam no Café Voyage

O Café Voyage, Rua do Padre António Roliz, acolhe até 15 de Outubro a exposição “Beyond the Golden Times” de Carol Sam, encerrando um ciclo de cinco mostras inspiradas na filosofia dos cinco elementos (metal, madeira, água, fogo e terra). O quinteto expositivo é organizado pela Ark-Association of Macau

A exposição final do “Quinteto de Arte” está patente no Café Voyage, situado na Rua do Padre António Roliz, até ao dia 15 de Outubro. “Beyond the Golden Times” de Carol Sam termina um ciclo inspirado na filosofia dos cinco elementos (metal, madeira, água, fogo e terra).

A derradeira mostra do ciclo, organizado pela Ark-Association of Macau, explora o conceito do ouro enquanto parte dos cinco elementos da ancestral filosofia chinesa. A organização do evento indica que “os trabalhos, apresentados num estilo surrealista e metafórico, representam vários cenários que materializam a diversidade e simbolismo do ouro”.

Além de mostrar ao público a arte de Carol Sam, a exposição pretende lançar uma discussão sobre o significado do ouro em relação a quatro aspectos fundamentais: o seu valor monetário, o papel no progresso das civilizações, o efeito que teve na humanidade e as dimensões espirituais.

A era dourada

Na mitologia chinesa, o ouro é frequentemente representado como um material com profundo significado e simbolismo, que reflecte riqueza, nobreza, poder e relação com o divino.

Além disso, o metal precioso representa força, rigidez a energia transformadora. Encarando o elemento numa perspectiva mais alargada, o ouro pode ser encarado como uma forma Qi (energia) na filosofia chinesa.

“O Qi é substância primordial, intangível e inodora que constitui os elementos fundamentais do universo. Enquanto manifestação de Qi, o ouro transcende as fronteiras do mundo material e é caraterizado por não ter cor, sabor e forma”, indica a organização da mostra.

A Ark-Association of Macau indica que a exposição que encerra o ciclo “Quinteto de Arte” procura “alargar as fronteiras artísticas, permitindo ao público libertar-se de amarras e dar largas à imaginação experimentando as diversas sensações associadas ao ouro”.

Abrindo o escopo para as restantes exposições que a Ark-Association of Macau organizou no Café Voyage entre Maio e Outubro, importa explicar que os cinco elementos que inspiraram as mostras são o núcleo do conceito teórico ancestral da filosófica chinesa que considerava a madeira, fogo, terra, metal e água como os cinco elementos constituintes de tudo o que existia e interagia no universo.

Durante a Dinastia Han, cerca de dois séculos a.c., esta classificação elementar serviu de base aos mais variados ramos do conhecimento, da ciência política, passando pela astrologia, medicina tradicional, feng shui, artes marciais e estratégia militar.

Criação curativa

Nascida na década de 1980, Carol Sam tem um mestrado em Serviços Sociais, área em que trabalha, incorporando a criação artística na forma como são encarados os problemas sociais. A residente participou em diferentes cursos de Arte Terapia em Hong Kong, Taiwan e Macau, na esperança de incorporar a fluidez e a natureza curativa da arte com o profissionalismo do trabalho social, ajudando os outros a aliviar a pressão da vida quotidiana e a explorar o seu mundo interior.

Em 2006, a artista apresentou “Green Life- Ecological Art Scheme” inspirando adolescentes a criar obras artísticas usando objectos descartados do quotidiano, sublinhando a necessidade de acção para a protecção ambiental e para a sustentabilidade do futuro de Macau. Dois anos depois, Carol Sam participou na realização e design artístico do filme documentário “HERstory -Jeritan”.

A Ark-Association of Macau indica que a inspiração criativa de Carol Sam surge frequentemente de momentos do dia-a-dia, instantes que geram emoções e sentimentos humanistas.