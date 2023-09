DST | Promoção de Hengqin em agências de viagens do Interior

O Governo da RAEM está a subsidiar e promover com agências de viagens do Interior pacotes turísticos para excursões a Hengqin e Macau dedicadas à família. Os Serviços de Turismo pediram às agências que, “sempre que seja possível”, ofereçam pacotes de viagens com itinerários que passem por Guangdong, Hong Kong e Macau

A aposta no turismo familiar com elementos que não impliquem horas numa mesa de jogo é um dos fios condutores dos pacotes de viagens onde se incluem passagens por Macau e Hengqin, produtos turísticos que estão a ser subsidiados e promovidos pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) junto de plataformas online de viagens do Interior da China.

O organismo liderado por Helena de Senna Fernandes confirmou ao portal GGRAsia que tem trabalhado em conjunto com algumas das maiores agências de viagens online do Interior da China para promover excursões a Macau e Hengqin. O público alvo serão as famílias chinesas.

Uma dessas plataformas é a Lvmama, que revelou ao GGRAsia estar a oferecer um pacote turístico VIP de cinco dias para grupos pequenos, entre duas e seis pessoas, que incluem uma visita do parque temático Chimelong, em Hengqin, e a Macau.

A DST referiu que o lançamento destes produtos “insere-se numa campanha de marketing que decorrerá até Junho de 2024, que irá contar com subsídios dos Serviços de Turismo e a Lvmama” para tornar as excursões mais economicamente apetecíveis aos turistas chineses.

Um dos pacotes de viagens de três noites inclui duas noites em unidades hoteleiras de Hengqin e outra num hotel do Cotai sem casino. O preço deste pacote estava fixado na segunda-feira em 4.000 renminbis, incluindo transporte, estadia, as entradas no Chimelong, assim como uma visita ao The Parisian no Cotai.

Integração turística

As plataformas Ctrip e Qunar também venderam produtos que aliaram Macau e Hengqin durante a série de eventos promocionais itinerantes de rua, “Sentir Macau, Sem Limites”, organizados pela DST. A caravana promocional passou pelas cidades da Grande Baía. O Governo de Macau pediu às agências de viagens online para disponibilizarem, sempre que possível, pacotes turísticos com itinerários que incluam locais em Guangdong, Hong Kong e Macau.

A DST acrescentou ainda que, com base na resposta do mercado, irá introduzir gradualmente mais excursões conjuntas no futuro.

Recorde-se que em Abril deste ano, as autoridades de Macau, Zhuhai e da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin levaram empresas do sector numa visita de estudo às ilhas que rodeiam a cidade vizinha para explorar o potencial dos recursos turísticos disponíveis.

A ideia era complementar a oferta de pacotes turísticos que incluam os dois destinos, aproveitando, por exemplo, a abertura das viagens entre o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e a Ilha de Guishan, rota lançada a 15 de Julho.