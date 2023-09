Turismo Global | Décima edição do fórum dias 20 e 23

A décima edição do Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF, na sigla inglesa) decorre nos próximos dias 20 a 23 de Setembro no Centro Internacional de Convenções da Galaxy Macau.

Segundo um comunicado do gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, o evento tem como tema “Destino 2030: Libertar o Poder do Turismo em Prol de Negócios e Desenvolvimento”, pretendendo dar “uma resposta à nova conjuntura moldada pelas premissas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU”. Reunir-se-ão, assim, “ministros e outros governantes do sector turístico e cultural, líderes empresariais, decisores políticos e académicos de vários países”, a fim de pensar em estratégias “além do turismo”, com o intuito de criar “um ecossistema turístico resiliente, de qualidade e personalizado numa nova normalidade, através duma cooperação internacional inovadora e sustentável”.

A décima edição do GTEF inclui fóruns de discussão, sessões de debate e bolsas de contacto para empresas turísticas, sendo Itália o país parceiro deste ano e Xangai a cidade convidada.

Desde a sua primeira edição, o GTEF atraiu mais de 12.700 participantes provenientes de mais de 90 países e regiões, tendo recebido 152 delegações de diferentes províncias e regiões do Interior da China.