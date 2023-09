Espaço | Agência estatal vai manter intercâmbio com estudantes de Macau

A agência estatal responsável pela administração do Programa Espacial Tripulado da China emitiu ontem um comunicado a indicar que irá continuar a cooperar com jovens alunos de Macau para alargar a cooperação científica e tecnológica, depois do lançamento do Macau Science Satellite-1.

Fazendo eco das metas atribuídas por Pequim a Macau, a agência espacial sublinhou que a aposta na inovação irá criar novas oportunidades para a RAEM diversificar a sua economia.

A agência espacial chinesa referia-se ao Macau Science Satellite-1, que foi lançado no passado dia 21 de Maio do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na província de Gansu, através do foguete transportador Tianzhou-5, com a missão de detecção científica do campo geomagnético e ambiente espacial de baixa latitude.

A agência revelou ontem que o satélite desenvolvido por alunos e professores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau está em órbita a operar de forma estável.

A nave espacial de carga não tripulada Tianzhou-5 separou-se da estação espacial na segunda-feira, passando ao modo de voo autónomo, antes da reentrada controlada na atmosfera terrestre. A agência espacial previu que parte da nave de carga iria incinerar-se antes de alguns destroços da estrutura caírem no sul do Oceano Pacífico.