Pirotecnia | Portugal apresenta “SUPERNOVA” em festival

O regresso do Festival Internacional de Fogo de Artifício junta as actuações portuguesa e chinesa no dia em que se celebra a implantação da República Popular da China. A Macedos Pirotecnia apresenta em Macau “SUPERNOVA”, que promete trazer ao território “o que de melhor existe na arte da pirotecnia em Portugal”

O cartaz deste ano do Festival Internacional de Fogo de Artificio de Macau reúne, a 1 de Outubro, data que celebra a implantação da República Popular da China, as equipas portuguesa e chinesa, em nome das seculares relações entre os dois países.

Ao HM, André Macedo, da Macedos Pirotecnica, empresa escolhida para representar Portugal, revela mais detalhes do “SUPERNOVA”, um espectáculo piromusical que promete trazer ao território “o que de melhor existe na arte da pirotecnia em Portugal”.

“Apresentaremos um conteúdo temático e interactivo durante a nossa viagem com fogo de artifício, para que o público se ligue a Portugal através de um espectáculo piromusical inovador e de puro sentimento. Começa de uma forma épica, passando por música portuguesa até um final epicamente forte. É um espectáculo adaptado ao local, onde o público pode assistir a uma sincronização de alto nível.”

André Macedo adiantou ainda que “cada um dos pontos de fogo desempenha um papel diferente durante o espectáculo, com a intenção de estabelecer movimentos rítmicos e coordenados com a música, para criar a sensação de um ballet artístico ao longo de todo o espetáculo”.

“SUPERNOVA” arranca com a canção “Schrapnel”, dos Moon & Soon, mas não faltam os grandes êxitos da música portuguesa, como é o caso de “Contentores” ou “Não Sou o Único”, dos Xutos e Pontapés; “Menina estás à Janela”, dos UHF ou “Voa, Voa” dos Quinta do Bill. “What a Feeling”, tema de Irene Cara que fez parte da banda sonora do filme “Fame” faz também parte do espectáculo, que encerra com a 16.ª sequência do fogo de artifício com o tema “Supernova”, dos AudioMachine.

Com a presença na 31ª edição do festival, a Macedos Pirotecnia assinala a décima participação no evento. “Para nós é sempre importante participar em concursos internacionais. O de Macau tem um gosto especial, uma vez que foi neste concurso nos estreámos a nível internacional. Além disso, Portugal tem uma grande ligação histórica com Macau, o que torna ainda mais especial a nossa participação neste concurso.”

Desafios pirotécnicos

André Macedo não tem dúvidas de que um bom espectáculo de fogo de artifício “necessita da junção de vários factores”, que passam pela “escolha musical, o desenho e material utilizado”, sendo necessária “uma harmonia em todo o processo”. “Existe a necessidade de procurar estabelecer uma concordância entre a playlist escolhida com o material a utilizar e como o utilizar para criar a conjugação perfeita de modo que o público sinta a mensagem do espectáculo”, adiantou.

André Macedo considera ainda que a possibilidade de participar com outras empresas neste tipo de eventos “é uma experiência gratificante e desafiadora”. “É uma oportunidade de dar a conhecer o nosso trabalho a outros pirotécnicos e ao mesmo tempo conhecer o trabalho das outras empresas”, disse.

Em Portugal, país onde as festas e romarias acontecem no Verão, existe sempre a presença de espectáculos de fogo de artifício com maior e menor escala, sendo algo “fortemente apreciado pelo público em geral”. “Actualmente, as condições climatéricas têm sido um factor restritivo para a normal prática da pirotecnia. Com um Verão cada vez mais seco e com altas temperaturas, existem medidas de prevenção de incêndios que originam o cancelamento de alguns espetáculos de fogo de artifício, fazendo assim com que meses de trabalho sejam em vão”, lamentou.

A Macedos Pirotecnia, com sede no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, venceu o festival em 2000, na sua 12ª edição, a primeira realizada depois da transição de administração de Macau de Portugal para a China.

Os espectáculos do festival internacional decorrem na baía junto à Torre de Macau, proporcionando um cenário de luzes e cor num lugar tão característico do território.

As condições metereológicas adversas, com muita chuva, obrigaram a organização a adiar o arranque do festival para esta segunda-feira, com actuações das equipas oriundas da Austrália, Suíça, Áustria, Rússia, Filipinas, Japão, Reino Unido e Alemanha. São, no total, dez espectáculos com a duração de 18 minutos cada um.