Lusofonia | Festival entre 27 e 29 de Outubro

O Festival da Lusofonia está agendado para o fim-de-semana entre 27 e 29 de Outubro, de acordo com a Rádio Macau. Este ano, o programa conta com o regresso à festa de artistas dos países lusófonos, estando prevista a actuação de três bandas vindas do exterior, que vão encerrar o programa de cada um dos três dias. Os nomes ainda não são conhecidos, e antes destas vão actuar os grupos e artistas lusófonos de Macau.

No fim-de-semana seguinte, 4 e 5 de Novembro, o Instituto Cultural vai organizar espectáculos de música e dança tradicional em locais como a praça à frente da Igreja de Coloane, na Feira do Carmo, na Taipa, na escadaria das ruínas de S. Paulo e Jardim do Mercado de Iao Hon. Nestes espectáculos vão actuar grupos tradicionais dos países que integram o Fórum Macau, incluindo a Guiné Equatorial e da região de Goa, Damão e Diu e também um grupo chinês, oriundo de Shenzhen.