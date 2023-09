Global Media | Kevin Ho continua no conselho de administração

Kevin Ho, empresário local, mantém-se no conselho de administração do grupo Global Media que, em Portugal, detém jornais como o Jornal de Notícias ou o Diário de Notícias, bem como a rádio TSF, entre outros meios de comunicação social. Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, foram nomeados novos membros para o conselho de administração, nomeadamente José Paulo Fernandes Fafe, Diogo da Cruz Agostinho e Filipe Queirós Nascimento.

Marco Galinha continua a presidir ao conselho, que continua a contar com António Manuel Mendes Ferreira e Paulo César Martins Lima de Carvalho. Domingos Portela Andrade e António Manuel Frade Saraiva deixam o conselho de administração, a quem a Global Media agradece “todo o empenho e dedicação mostrados ao longo do período em que integraram este órgão”. Kevin Ho, sobrinho de Edmund Ho, ex-Chefe do Executivo, é presidente da KNJ Investment Limited, empresa que detém 35,25 por cento do capital do grupo Global Media.