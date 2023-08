Edifícios históricos | Lançado plano de apoio financeiro

O Instituto Cultural (IC) vai lançar um apoio financeiro, que conta com um orçamento de 20 milhões de patacas, para apoiar os proprietários na revitalização de edifícios históricos.

Segundo a TDM Rádio Macau, a informação foi avançada pela própria presidente do IC, Leong Wai Man, no âmbito de uma reunião do Conselho do Património Cultural. Haverá no território cerca de 600 prédios com valor histórico e, segundo Chan Ka Io, administrador do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, o apoio aos projectos de recuperação não pode ser superior à metade do custo total das obras.

Na reunião de ontem, foi também dado apoio à proposta de revitalização da Casa da Família Chio, situada na avenida de Almeida Ribeiro. Leong Wai Man afirmou que parte do edifício já foi adquirida pelo Executivo por oito milhões de patacas, enquanto a outra parte do prédio, por estar num terreno público, reverteu para a Administração. O grande objectivo a atingir com a revitalização da Casa da Família Chio é dar mais destaque cultural e turístico junto à avenida Almeida Ribeiro.