População mais focada na poupança depois da crise pandémica, diz académico

Apesar dos sinais de recuperação económica no pós-pandemia, os dados oficias mostram que a confiança dos consumidores continua baixa. Ao jornal Ou Mun, o presidente do Instituto de Gestão de Macau, Samuel Tong, explicou que a situação não deve mudar tão depressa porque a população está focada em poupar, depois de ter perdido parte da sua riqueza durante a pandemia.

Segundo Samuel Tong, o comportamento dos consumidores é afectado principalmente pelo nível dos rendimentos, como o salário, e as expectativas sobre a evolução da economia.

Actualmente, a economia até está a dar sinais de recuperação e os rendimentos da população estão a aumentar gradualmente. No entanto, justificou o economista, como durante os três anos muitos tiveram de recorrer às poupanças, e várias indústrias sofreram “ajustamentos estruturais”, como aconteceu com a promoção do jogo, os rendimentos “ainda não chegam aos níveis pré-pandemia”. Este é um cenário que afecta as pessoas, que com menos dinheiro do que no passado, têm mais cuidado na altura de gastar.

Por outro lado, o presidente do Instituto de Gestão de Macau explicou também que com o “impacto contínuo da pandemia”, a mentalidade dos residentes alterou-se e as pessoas revelam-se agora mais prudentes. Para explicar a falta de confiança, Samuel Tong apontou ainda a situação do mercado imobiliário e do mercado bolsista em Hong Kong, com as perdas recentes, que não contribuem para melhorar as expectativas sobre a situação da economia no futuro.

Interior preocupa

O artigo publicado no jornal Ou Mun aponta também que os residentes estão preocupados com a situação da economia no Interior, com a desvalorização do yuan, os problemas com várias empresas do imobiliário e outros factores que afectam os rendimentos dos turistas.

Segundo a publicação com maior circulação do território, outro dos aspectos que preocupa os economistas locais passa pelo impacto no poder de compra dos turistas, pelo aumento do desemprego no Interior, assim como os custos de viagem para Macau, que estão cada vez mais caros, uma vez que a indústria aérea ainda não está ao nível pré-pandémico, praticando preços mais altos. Ao mesmo tempo, a desvalorização do yuan faz com que os jogadores tenham menos dinheiro quando convertem os yuan para dólares de Hong Kong ou patacas, duas moedas anexadas ao dólar americano.